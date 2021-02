Vaccini, Bonaccini scrive a 370mila over 80

“Partirà questa sera (ieri, ndr) una mia lettera personale a tutti i 370mila over 80 della nostra regione, per informare ognuno sulle modalità di prenotazione” del vaccino anti Covid-19. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini annuncia “il via alla vaccinazione delle persone con 80 anni e più”.

Dal 15 febbraio, scrive il presidente, “sarà possibile la prenotazione per gli over 85, le persone nate nel 1936 e anni precedenti. Dal primo marzo potranno prenotarsi gli over 80, nati dal 1937 al 1941 compresi”.