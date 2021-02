Savignano ha la sua stanza degli abbracci

“Questo periodo, particolarmente difficile per tutti noi a causa della pandemia, risulta particolarmente pesante per chi ha parenti nelle case di riposo – afferma il Presidente dell’Aquilone Paolo Dall’Acqua -. Non poter abbracciare i propri cari di persona ma solamente attraverso tablet e telefonini è psicologicamente molto impattante. Abbiamo pensato così di ridurre le distanze e tentare di restituire un sorriso alle nostre famiglie e abbiamo proposto il progetto della Stanza degli abbracci all’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone, da sempre fortemente attenta alle esigenze sociali del suo territorio”.

“Quante volte abbiamo chiuso un nostro sms, una frase su Whatsapp, una mail con un laconico ‘ti abbraccio’ – affermano dalla Presidenza di RomagnaBanca Credito Cooperativo -. Gli abbracci invece sono diventati una preziosità. La Stanza degli abbracci non sarà la risposta risolutiva per il ritorno alla normalità, ma sicuramente contribuisce a regalare qualche attimo di gioia in più.”

“Abbiamo risposto prontamente e volentieri all’appello della Cooperativa sociale “L’Aquilone” – spiegano il Sindaco Filippo Giovannini e il Vice Sindaco Nicola Dellapasqua -. Tornare a dare un’occasione di sorriso e gioia ai nostri anziani è per noi un dovere, oltre che una immensa soddisfazione. In questo lungo periodo abbiamo sperimentato tante volte che questo è possibile se ci sono la volontà e un pizzico di creatività”.