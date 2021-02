Diciassette anni dopo Cesenatico ricorda Marco Pantani

Con in prima fila mamma Tonina e papà Paolo, gli amici del Panta si ritroveranno anche oggi nei luoghi simbolo del Pirata per rinnovare un ricordo che, per questa generazione, non sbiadirà mai.

Oggi al cimitero comunale, aperto dalle 7 alle 17, sono attese molte persone a visitare la tomba di Pantani. Diranno una preghiera, lasceranno un piccolo souvenir, ricorderanno a mani conserte le emozioni più belle di un campione unico.