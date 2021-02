Perché è importante avere un ministro autonomo del turismo

Il turismo in Italia dà lavoro direttamente a quasi 300mila persone (220mila lavoratori dipendenti), vale a dire circa il 6% del Pil nazionale, e il suo peso cresce fino al 14% se si considera l’indotto.

Nonostante questi numeri, per ragioni che sfuggono ad ogni logica, nella nostra storia repubblicana, il ministero del Turismo non ha mai avuto una sua autonomia operativa ed è sempre stato accorpato a qualche altro dicastero (agricoltura, cultura, ecc…).

L’emergenza pandemica che ha messo in ginocchio il turismo ha spinto il governo Draghi a considerare finalmente il settore come un “ambito della politica industriale” e non più come a un ramo cadetto della cultura. E così, per la prima volta, si è deciso di collocare nell’organigramma del nuovo esecutivo un ministero specifico per il turismo. Il leghista Massimo Garavaglia, dunque, sarà dotato di portafoglio e quindi di autonoma capacità di spesa.

A lui il compito di risollevare le sorti di un settore della nostra economia che sta pagando al Covid un prezzo pesantissimo: -68,6% di turisti stranieri nei primi nove mesi del 2020 rispetto all’anno precedente, – 74,2 milioni di presenze complessive nell’estate 2020 con un – 73,2% di visitatori nelle città. In termini di fatturato, secondo l’ultima stima Unioncamere, significa una perdita netta di 53 miliardi di euro.

Se sono i fatti a definire le persone, per l’ex ministro Dario Fraceschini il turismo non è mai stata una priorità. Decisamente più sensibile alle esigenze di teatri e musei, l’ex ministro non verrà ricordato per la vicinanza alle imprese della vacanza, anche se – va detto – il “bonus turismo”, alla fine, si è rivelato più utile del previsto.