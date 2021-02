A Cesenatico 48 nuovi contagiati negli ultimi 4 giorni

Quasi 50 contagiati (48 per la precisione) solo negli ultimi quattro giorni. Impossibile fare finta di niente. Anche perché, con questi trend di crescita, Cesenatico rischia di raggiungere velocemente livelli di contagio preoccupanti.

Al netto dei guariti (un dato che viene diramato solo una volta alla settimana), infatti, fra qualche giorno, la nostra città potrebbe ritrovarsi con oltre duecento casi di Covid-19, un numero record dall’8 marzo 2020 (data del primo contagio) ad oggi.

Per altro, con gli assembramenti registrati negli ultimi due fine settimana (ieri a Cesenatico impossibile trovare un tavolo libero al ristorante), è probabile – per non dire scontato – che la curva si alzi ulteriormente. Anche perché le nuove varianti del virus sono già presenti in Regione e dunque, presto o tardi, raggiungeranno anche la nostra provincia.