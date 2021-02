Basket, Unieuro sfiora il colpaccio. Ma Chieti regna

Si entra nell’ultimo periodo con ottime difese che costringono i padroni di casa a segnare solo due punti in quattro minuti, mentre in attacco si arriva ad un parziale di 2-11 con i canestri di Roderick e Bruttini per il 61-66. Il “leit motiv” della partita, però, non cambia, e Chieti rientra e impatta a quota 72 quando si entra negli ultimi 3 minuti. Roderick schiaccia, Rush segna la tripla del +5, ma Williams risponde con 5 punti di fila per il pareggio a 24” dalla fine: Rush fa 1 su 2 dalla lunetta, mentre Williams segna entrambi i liberi, quelli decisivi che valgono il successo casalingo. Finisce 79-78.

Dell’Agnello a fine partita: “La partita è stata decisa da degli episodi, ma devo dire che sugli ultimi due loro canestri, abbiamo difeso molto bene e loro hanno segnato sulla sirena: in una gara decisa in un finale “punto a punto”, sono due canestri pesanti. Faccio loro i complimenti per la partita che hanno giocato, ma ribadisco che le nostre erano state due ottime difese“.