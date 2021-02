Vaccino, da oggi al via le prenotazioni per gli over 85

All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita.

A questo link tutte le info https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

Il punto individuato a Cesenatico per la somministrazione del vaccino anti-covid è la piscina comunale di via Aurelio Saffi 181.

Oggi, alle ore 13, il sindaco Gozzoli sarà in diretta facebook per dare ulteriori dettagli su questo argomento.