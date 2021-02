Al via la demolizione della scuola di via Alberti: Villamarina avrà un nuovo parcheggio

Nel giro di qualche giorno partiranno i lavori di demolizione della ex scuola elementare di via Leon Battista Alberti a Villamarina: al suo posto un parcheggio pubblico da 100 posti auto riservato a una frazione dalla così alta densità abitativa e turistica. Un aiuto concreto in particolare rivolto alla stagione estiva in cui le tante presenze hanno sempre, e storicamente, creato criticità per le auto in questa area di Cesenatico.

L’opera di demolizione si concluderà entro l’inizio della stagione estiva, da contratto sono previsti 60 giorni di lavori salvo imprevisti, e l’area verrà liberata dalle macerie per permetterne l’utilizzo di parcheggio sterrato provvisorio durante i mesi di affluenza turistica. Contestualmente verrà attivata una seconda gara d’appalto per la realizzazione del parcheggio vero e proprio. L’amministrazione comunale in questo modo provvederà a fornire a Villamarina 100 posti in più già dalla prossima stagione, in attesa di completare l’opera.

L’importo complessivo dei lavori a misura a base di gara ammonta a 147.296,89 euro e ad aggiudicarsi l’appalto è stata la Ditta Frisoni Severino di Bellaria con un ribasso del 14,50%.

La costruzione di questo parcheggio arriva all’interno della realizzazione di 18 alloggi ERP (Edilizia Residenziale Privata) che sono in costruzione nell’area della Ex Colonia Prealpi, su un terreno confiscato alla Banda della Magliana. La prima pietra dei lavori è stata posata nel dicembre 2020.

Il progetto.

I lavori hanno una durata stimata di 630 giorni e si concluderanno, salvo imprevisti, il 17 giugno 2022. La realizzazione di 18 alloggi ERP prevede la costruzione di 18 alloggi con le seguenti capacità insediative 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali. L’organismo edilizio garantirà standards da NZEB (edifici a energia quasi zero) anche attraverso l’installazione di sistemi tecnologici avanzati (FV con accumulo, controllo del’aria interna, ecc). Tutti gli alloggi sono stati progettati per essere pienamente fruibili anche a persone con fragilità fisiche e/o psicologiche cognitive.

Il progetto si completa con la sistemazione dell’area esterna che garantirà spazi condominiali chiusi (posti auto, isole ecologiche, giardini, ecc) e spazi di interazione e aggregazione sociale aperti verso l’esterno al fine di perseguire un’inclusività a livello urbano. Infine verrà valorizzata la mobilità dolce con soluzioni che premiano la pedonalità e la ciclabilità prioritariamente rispetto alla mobilità automobilistica L’opera, che arriva alla conclusione di un lungo iter sviluppato in sinergia con ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) e la Regione Emilia-Romagna, si attesta su un valore di 5 milioni di euro. Le opere di edilizia residenziale sociale ammontano a 2.921.973,98 euro, le urbanizzazioni sugli assi perimetrali a completamento dell’intervento ammontano a un totale di 348.900,02 euro e , infine, nuove dotazioni territoriali per un totale di 384.732,02 euro. L’investimento complessivo ammonterà così a oltre 3.655.000 euro per le sole opere edili e per le urbanizzazioni esterne, con un progetto che vedrà la rigenerazione urbana dell’intero isolato compreso tra le vie L.B. Alberti, via G.Galilei, via Pitagora e via Archimede. Il Comune di Cesenatico vede così confermato un contributo regionale di 2.655.606,02 euro a cui si aggiunge l’intervento diretto del Comune, (previsto da bando pari al 50%), con 1 milione di euro ai quali si aggiungono i valori dei terreni messi a disposizione per il recupero delle due aree, per un totale complessivo che raggiunge i 5 milioni di euro.