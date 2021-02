Bonaccini: “La zona arancione? Potrebbe accadere”

Non lo dice a chiare lettere ma, come ha sempre fatto in questi mesi, lo lascia intendere chiaramente. Venerdì prossimo, a meno di improbabili sorprese, la nostra regione tornerà in zona arancione.

“Potrebbe, in effetti, succedere – spiega il presidente Bonaccini – che l’Emilia-Romagna e anche altre regioni lo diventino tra qualche giorno. Non per una situazione drammatica ma perché la situazione è peggiorata rispetto a qualche settimana fa”.