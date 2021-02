Cesenatico nella sua massima fase di picco pandemico

Con i 19 casi di ieri (che portano il saldo dei contagi a quota 192) Cesenatico è entrata nella sua massima fase di picco pandemico dal 20 marzo 2020 ad oggi.

Un trend preoccupante per la nostra città che, solo negli ultimi cinque giorni, ha registrato ben 67 casi. Mai a Cesenatico il Covid-19 era circolato con questa velocità.

Per altro, tra asintomatici e persone che non si sottopongono al test – è praticamente certo che il numero reale dei contagiati sia più elevato. Inoltre, su questo dato non sono ancora inclusi gli effetti dell’ultimo fine settimana che, per una sorta di equazione ormai certa ed assodata (più assembramenti = più contagi), avrà certamente peggiorato la situazione.