E San Marino (rimasto senza dosi) acquista i vaccini da Putin

E alla fine San Marino – stanca di aspettare – ha deciso di acquistare il vaccino da Putin.

Migliaia di dosi di “Sputnik V” sono, infatti, in dirittura di arrivo sul Titano pronte per essere somministrate ai pazienti. Le dosi (7500) arriverebbero già domani, acquistate dal governo al termine di una operazione di alta diplomazia.

Il governo, per il momento, non conferma, limitandosi a precisare che “la trattativa è in corso”, ma resta un fatto: la via russa sembra l’unica percorribile per iniziare a vaccinare i circa 33.000 abitanti che, ad oggi, non hanno ricevuto neppure una dose.