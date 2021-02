Esibizionista seriale “sorvegliato speciale” per tre anni

E’ probabilmente l’esibizionista seriale più recidivo d’Italia. Ha 57 anni, è di Rimini e, dal 1998, ha colpito decine, forse centinaia di volte. Eh già perché, alle tantissime denunce collezionate per atti osceni, bisognerebbe aggiungere anche tutti quegli episodi in cui è riuscito a farla franca (negli anni scorsi, tra le sue scorribande in giro per la Romagna, si è esibito anche nei pressi di Cesenatico).

A spingerlo un impulso sessuale irrefrenabile, quello di spogliarsi davanti alle ragazzine (senza però mai avvicinarsi troppo). Dal 1998 ad oggi si è denudato davanti a decine di ragazzine tanto che, nell’area del riminese, un gruppo di mamme negli anni scorsi aveva deciso di dargli la caccia. E proprio per questo, negli ultimi tempi, aveva deciso di cambiare ripetutamente zona, spostandosi nei comuni limitrofi e spesso uscendo anche dalla provincia.

In questi 25 anni hanno provato a sottoporlo a trattamento farmacologico e psicologico, ma senza alcun risultato. Per questo, nei giorni scorsi, il Tribunale di Bologna ha sottoposto l’uomo alla misura estrema della sorveglianza speciale: per i prossimi tre anni non potrà muoversi dal comune di residenza, non potrà uscire tra le otto di sera e le sette della mattina, non potrà guidare la macchina e soprattutto dovrà stare alla larga dai luoghi frequentati da minorenni: scuole, piscine, palestre, parchi pubblici, impianti sportivi e ludoteche.