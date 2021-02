Turismo. A Cesenatico alta formazione con esperti e ricercatori

In tempo di Covid, tutto sta cambiando, ma cosa può fare l’impresa turistica per ripartire, continuare a crescere e rimanere sul mercato? Da questi interrogativi parte il percorso di valore, il master, la “cassetta degli attrezzi” per mettere in pratica un piccolo cambiamento, proposto da M71, l’azienda di Cesenatico che opera nel mondo della consulenza e formazione anche per le aziende e i professionisti del campo turistico.

Un percorso di alta formazione con docenti specializzati e ricercatori, per stimolare processi di cambiamento e innovazione. E proprio in questi due aspetti si trova la risposta:

innovazione di pensiero, idee e progetti

di pensiero, idee e progetti cambiamento, la necessità di re-inventarsi per rimanere sul mercato da protagonisti. Quindi, innovare e poi innovare ancora, senza via di scampo, se si vuole continuare a esistere e crescere.

Ecco allora il ciclo di seminari che M71 ha ideato per affrontate con successo il post pandemia. Il filo rosso dell’innovazione attraversa il percorso, con un approccio rivolto alle soluzioni sul cosa e sul come fare.