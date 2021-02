Durante la lite tira fuori una pistola: scherzo o minaccia?

L’uomo, che indossava jeans e teneva un grosso cane al guinzaglio, come detto, sembrava in uno stato di alterazione psicofisica (pronunciava frasi prive di senso e aveva una postura ciondolante), ma non è chiaro con chi ce l’avesse, così come non si può escludere che si sia trattato di una pantomima da ultimo giorno di carnevale. Sta di fatto che, dopo il suo show pare si sia allontanato volontariamente.

L’area di piazza Pisacane, come noto, è presidiata da un sofisticato sistema di telecamere e dunque è probabile che la scena sia stata ripresa e dunque l’identificazione del soggetto non dovrebbe essere complicata.