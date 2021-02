In arrivo 148mila euro per due scuole e il ponte di viale Roma

È arrivata nei giorni scorsi al Comune di Cesenatico l’assegnazione del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali. Si tratta di 148.750,00 euro che arrivano con un decreto interministeriale dopo che l’amministrazione comunale aveva aderito alla richiesta nei mesi scorsi.

Il Comune di Cesenatico, in fase di domanda, aveva richiesto contributi per l’adeguamento strutturale del ponte di viale Roma, l’intervento di adeguamento sismico della scuola elementare di Sala e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Torino.

I fondi assegnati con questo decreto sono destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva di questi tre interventi. Per il ponte di viale Roma sono stati assegnati 40.000,00 euro con il progetto che ha un costo complessivo stimato di 800.000 euro; per la scuola rlementare di Sala sono stati assegnati 60.000 euro, con il progetto che ha un costo complessivo stimato di 1.200.000,00 euro; per la scuola media Dante Arfelli sono stati assegnati 48.750,00 euro, con il progetto che un costo complessivo di 975.000,00 euro.

Il Comune di Cesenatico, nella graduatoria, ha visto assegnarsi la somma completa per cui aveva fatto richiesto, un dato che testimonia la priorità e la bontà degli interventi proposti considerano che sono arrivate allo stato domande per 732 milioni di euro a fronte di un impegno di spesa stanziato di 85 milioni di euro.