Andrea Rossi, un cesenate ai vertici regionali di Irecoop

La nascita delle 9 unioni territoriali di Confcooperative darà poi impulso alla creazione delle sedi territoriali di Irecoop, ente esperto nella formazione per le cooperative di tutti i settori.

Andrea Rossi è stato eletto, lunedì 15 febbraio, dall’Assemblea dei soci che si è svolta a Bologna in parte in presenza e in parte in modalità telematica.

Il nuovo consiglio di Amministrazione composto da tre elementi è stato eletto per un triennio all’unanimità. Oltre a Rossi è stato nominato il presidente Claudio Dusi ed il consigliere Maurizio Magri.