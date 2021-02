Pedofilia, sconcerto e dubbi in città per il caso del coach di volley

Inoltre, come hanno riferito alcuni suoi amici, l’uomo ha una modestissima cultura informatica (“chiedeva aiuto anche per stampare un file…”) e dunque non si capisce in quale modo possa aver scaricato un’applicazione che – secondo gli inquirenti – gli avrebbe consentito di navigare sul web in forma anonima e di procurarsi del materiale pedofilo nelle chat – solitamente blindate – frequentate da pedofili criminali.

Lui stesso, di fronte alle accuse infamanti, si è difeso sostenendo di aver inconsapevolmente scaricato quel materiale illegale premendo, senza saperlo, un link di download mentre navigava in siti porno legali.

Va precisato, tuttavia, che l’uomo è accusato non solo di detenzione, ma anche di diffusione di materiale pedo-pornografico e dunque, se le perizie informatiche confermeranno anche l’avvenuto scambio di foto e filmati illegali con altri utenti della rete, la sua tesi difensiva non sarebbe più sostenibile.