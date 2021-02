Personale scuola, da lunedì il vaccino dai medici di base

I medici di famiglia scendono in campo per la campagna vaccinale in Emilia-Romagna attraverso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca.

E’ quanto stabilito dall’accordo raggiunto ieri tra la Regione e le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale sul loro coinvolgimento diretto nel programma regionale di immunizzazione.

La partenza è fissata per il prossimo 22 febbraio e vedrà come primi destinatari dei vaccini le persone con disabilità e il personale scolastico (docenti, bidelli, amministrativi).

Fra i rimedi disponibili, spiega la stessa Regione in una nota, attualmente “il vaccino AstraZeneca, per le modalità di conservazione, è il solo utilizzabile in totale sicurezza nell’ambito della medicina generale”.

In questo mese, viene sottolineato, in Emilia-Romagna “sono disponibili circa 80.000 dosi AstraZeneca” quindi, “da lunedì prossimo via alle somministrazioni del vaccino, che proseguiranno ovviamente al ritmo dettato dall’andamento delle forniture”.