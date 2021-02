Ristori per bar e ristoranti, primi bonifici a Pasqua

“Un buon risultato” per l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, “che non risolve certo i problemi dei gestori ma permette loro di avere risorse fresche, che si sommano ai ristori nazionali, da impiegare per la tenuta di attività cardine per l’economia di tutto il territorio. Grazie all’ottima collaborazione con Unioncamere e le Camere di commercio siamo riusciti a mettere in piedi in tempi rapidi un sistema inedito che, già a partire da Pasqua, permetterà alle prime imprese di ricevere i soldi direttamente sui propri conti correnti”.

Delle 10.747 domande arrivate 925 provengono dalla provincia di Forlì-Cesena.