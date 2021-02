Turismo, San Marino lancia il suo “Voucher Vacanza”

Un’offerta per soggiorni da tre notti negli alberghi del Titano, ma con il costo del solo primo pernottamento a carico del cliente e la seconda e la terza notte pagata dall’Ufficio del Turismo e dall’hotel. A lanciare l’iniziativa, ribattezzata ‘Voucher Vacanza San Marino’, è la Segreteria di Stato per il Turismo della piccola Repubblica in risposta alle ricadute negative sul comparto turistico determinate dalle restrizioni imposte dall’emergenza Covid.

Per incentivare i flussi turistici verso San Marino – spiega la Segreteria dio Stato per il Turismo in una nota – è stato stilato un decreto ad hoc che determina, a sostegno del progetto, la stanziamento di 140.000 euro per la copertura degli incentivi e ulteriore budget per la campagna di comunicazione e per un piano media digitale.