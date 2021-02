Zona arancione, nel caso quando si parte?

Con l’indice Rt ormai sopra l’uno (a Bologna è già 1,09) e, sullo sfondo, le complicanze imprevedibili generate dalle varianti, è altamente probabile che – da venerdì (giorno del nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute) – l’Emilia Romagna, 18 giorni dopo, tornerà in fascia arancione. La notizia sembrerebbe confermata e lo stesso presidente Bonaccini, in un post vagamente equilibrista, ha lasciato intendere che il cambio di colore sia molto più di un’opzione.

Va detto, tuttavia, che l’aumento dei contagi in regione è stato intermittente e dunque, in un senso o nell’altro, la decisione finale sarà una questione di centesimi. Anche perché, nella nostra regione, l’occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid è al 23% (il limite è 30), mentre l’occupazione dei reparti Covid è al 32% (limite 40). Dunque gli ospedali non sono saturi anche se in questi giorni sono cresciuti i ricoveri.