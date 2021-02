Bonaccini “sdogana” il lockdown light

“Se solo un lockdown serio può fermare le varianti? Può darsi- risponde il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni – ne ho parlato con la neoministra agli Affari regionali Gelmini e l’ho fatto sapere anche al ministro Speranza, credo che una riflessione in tal senso vada fatta. Non sono uno scienziato, sono loro che devono dirci quale è lo stato della diffusione e le conseguenze che potrebbe avere”. Ha aggiunto Bonaccini ai microfoni della trasmissione di Formigli.

Tra poche settimane Cesenatico sarà al giro di boa. Infatti l’8 marzo non sarà ricordato solo per la festa delle donne, ma anche per il giorno in cui il primo cesenaticense è stato colpito dal Covid.