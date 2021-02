“Hey quella con Jeff Buckley è mia mamma!” E la foto è virale

Ci sono magie che succedono solo al Vidia. Ci sono storie che maturano solo grazie alla rete. Ci sono emozioni che solo le foto d’epoca regalano. E così il Vidia Club, storico e pionieristico rock club d’Italia situato a Cesena (ma che ve lo dico a fare?) ha pubblicato una bellissima foto. Lo ha fatto per celebrare il concerto che un tale Jeff Buckley ha tenuto su quel palco di San Vittore. Ben 26 anni fa. Nella foto il musicista ride con una fan. Niente di nuovo, in teoria. Una foto di una fan con il musicista come tante.

Se non che oggi molti ragazzi frequenteno i social anche per restare collegati con gli sviluppi del Vidia che scalpita per riaprire le porte e riaccendere gli amplificatori. Ecco in un momento non meglio precisato di ieri è scattata la magia.