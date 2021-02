Romagna col fiato sospeso: si torna in fascia arancione?

In Emilia Romagna, va detto, c’è una situazione non critica per quello che riguarda i ricoveri: siamo ampiamente sotto la soglia del 30% in terapia intensiva e del 40% nei reparti Covid. Il problema è che i contagi sono tendenzialmente in aumento per colpa delle mutazioni genetiche del virus: “Il Governo – ha detto ieri Donini – dovrebbe tenere conto di vari fattori, di vari indicatori. Certamente non bisogna perdere di vista la propagazione del virus ma, prima di mandare una regione in fascia arancione, bisognerebbe tener conto anche di una situazione che ad oggi non è a livello di guardia per quello che riguarda la saturazione degli ospedali”.