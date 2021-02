San Marino si affida al vaccino russo Sputnik

La Repubblica di San Marino ha fatto la sua scelta. Ha siglato l’accordo con la Russia per la fornitura di vaccino Sputnik. Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità e Sicurezza Sociale hanno trovato l’accordo per l’acquisto del vaccino Sputnik V antiSARS-CoV2 sviluppato dall’Istituto Nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca. A renderlo noto la Segreteria di Stato che lo ha comunicato ufficialmente.

Il piccolo stato in provincia di Rimini continua a fare da apripista in soluzioni che spesso si discostano da quanto avviene in Italia. In passato la gestione diversa del coprifuoco rispetto l’Italia ha creato piccoli esodi per l’aperitivo o per poter cenare al ristorante. Poi sembrava che fosse confermata la festa di capodanno per poi procedere con un dietrofront.