Basket, Tigers ad Alba. Debutto del nuovo coach

Con le fondamenta appena rifatte, Cesena sale dunque ad Alba con la necessità di incassare i due punti perché la classifica, sia pure con ancora i derby contro Faenza e Imola da recuperare, è chiaramente deficitaria e, dopo la vittoria ottenuta da Cesena al Carisport, vincere anche ad Alba consentirebbe a Battisti e compagni di mettersi un avversario potenzialmente alle spalle. Con la sagoma di Omegna poi che si staglia all’orizzonte, poter ritornare in Piemonte dopo una vittoria non sarebbe affatto male. Dall’altra parte però c’è una squadra determinata a non buttare via le vittorie conseguite in trasferta contro Rimini e Imola e soprattutto reduce da 3 vittorie consecutive se si conta l’ultima con la cenerentola Alessandria. Sono così 10 i punti conseguiti dai langaroli fino ad oggi, ovvero 4 in più dei Tigers ma con due partite in più. Altro modo per dire che non ci sono margini di errore, ma i mezzi per non compierli, quelli sì. Olimpo Basket Alba – Tigers Cesena andrà in scena al Pala958Santero alle ore 18:00 di domenica 21 febbraio e verrà arbitrato da Donato Davide Nonna e Cosimo Schena di Bari. I tifosi cesenati potranno seguire la partita live su LNP Pass ed in differita martedì 23 febbraio alle ore 22:50 circa su TRMia, canale 74 del digitale terrestre di Teleromagna, media partner Tigers Cesena per la stagione 2020/21.