Ultimo sabato di libertà, domani si torna arancioni

Da domani, dunque, come ampiamente previsto, Cesenatico tornerà in zona arancione. Dopo tre settimane di relativa “libertà” chiudono nuovamente bar e ristoranti e per i gestori delle attività (che oggi saranno prese d’assalto) sarà l’ennesima mazzata in questo inverno di lavoro “a singhiozzo”.

La decisione ha sollevato rabbia e polemiche perché, anche se l’indice regionale Rt ha toccato quota 1.06, la saturazione degli ospedali non destava particolari preoccupazioni e dunque, dall’analisi dei fatidici 21 parametri, non si coglievano segnali così allarmanti. A pesare sulla decisione e a far propendere per la strada della prudenza lo spettro della variante inglese che, per quanto sotto controllo, preoccupa non poco. A Cesenatico, del resto, negli ultimi nove giorni, si sono registrati un centinaio di nuovi casi, dati che non possono essere ignorati.