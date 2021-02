Covid: nuovo decreto in arrivo, le prime ipotesi

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha convocato un incontro con i governatori delle Regioni per discutere le misure del decreto legge contenente “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che dovrà essere approvato nel Consiglio dei Ministri di domattina (lunedì 22 febbraio), ma anche per iniziare a prendere in considerazione le norme del nuovo Dpcm che sostituirà quello in scadenza il 5 marzo.

La riunione, alla quale saranno presenti i ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Mariastella Gelmini è fissata per le 19 di oggi (domenica 21 febbraio).

Prime anticipazioni.