Domani parte la campagna vaccinale di Cesenatico

Con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri Comuni (nella foto il sindaco Gozzoli accompagna sua nonna Lorenzina all’appuntamento col vaccino al Seven di Savignano) domani, alla piscina comunale di via Saffi, inizia ufficialmente anche a Cesenatico la campagna vaccinale che, in questa fase, come noto, è dedicata agli uomini e alle donne con più di 85 anni.

In attesa che, a giorni, i medici di base inizino le vaccinazioni anche del personale della scuola, è una bella notizia per la nostra città che, a quasi un anno dal primo caso di positività al Covid, mette in atto la prima vera strategia di contrastato all’emergenza epidemiologica.