I bagnini: “Siamo contrari a chiusure generalizzate”

Ma Battistoni sa che il turismo non si fa solo in spiaggia e allora ammette: “Non possono essere solo i bagnini a lavorare con il vento in poppa. È tutto il comparto turistico a dover funzionare, dagli albergatori ai ristoratori, che soffrirebbero in maniera eccessiva un lockdown prolungato. Allora meglio chiudere in maniera selettiva quelle aree dove si sviluppano focolai importanti, questo sì. E poi in generale la salute viene prima di tutto”.