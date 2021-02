Ultimo sabato in giallo, come se non ci fosse un domani

Come se non ci fosse un domani. E invece un domani ci sarà, anche se – a questo punto – nessuno può dire quando. Certamente non il 5 marzo.

Perché, forse giova ricordarlo, per tornare in fascia gialla, l’indice Rt deve rimanere sotto l’uno per almeno due settimane. Ma, con questa combinazione letale (assembramenti record + trend dei contagi in crescita) è quasi da escludere che fra due venerdì si cambi colore.

Ieri, vigilia del ritorno in zona arancione, come ampiamente prevedibile, Cesenatico è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di visitatori.

“Mai vista così tanta gente a febbraio”, ha detto il sindaco Gozzoli che però si è guardato bene dal festeggiare. Del resto ieri in città si sono registrati altri 19 casi di positività. A Cesena, che ha quattro volte i nostri abitanti, appena 4 in più (23).

Solo nell’ultima settimana si sono registrate 115 nuove positività al Covid, numeri mai visti nel nostro comune. Che poi sia colpa del comportamento sconsiderato di alcune persone o della maggiore aggressività della variante inglese, alla fine, poco importa. Il dato saliente è che, in questi giorni, Cesenatico sta vivendo il suo picco pandemico e, in questo scenario di legittima preoccupazione, ieri ci ha regalato una cartolina da pienone ferragostano.