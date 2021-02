Basket, sos Frassineti blinda il risultato e salva i Tigers

Esordio vincente, ma al cardiopalma per coach Davide Tassinari sulla panchina dei Tigers. Ad Alba arriva una vittoria all’ultimo secondo, costruita in un primo quarto che dà la dimensione di ciò che, col duro lavoro, potranno diventare i Tigers Cesena. Di lì, l’inevitabile rientro dei piemontesi fino ad un finale punto a punto segnato dalla evidente mancanza di benzina per i romagnoli. Il guizzo vincente di Frassineti e la grande voglia di vincere di tutto il gruppo regalano così una vittoria liberatoria e fondamentale per il prosieguo del campionato cesenate.

Prima fase di studio e poi Cesena inizia con la rumba. A 8’16’’ Dagnello battezza il match dai 6,75 dopo una serie di brutti attacchi da una parte e dall’altra, con Alba a perdonare ai Tigers un paio di errori in difesa. Alba prova a risponde con la tripla di Antonietti per il 5-3. Chiappelli però, ma soprattutto l’energia messa in campo dai bianconeri, fanno capire che la musica è cambiata. Il 19 cesenate segna da 3 punti, per il nuovo vantaggio Cesena prima di prendere il rimbalzo e propiziare il 2/2 dalla lunetta di Battisti. Cesena è in fiducia, mentre Alba non trova il canestro. Frassineti e Chiappelli in appoggio costringono coach Jacomuzzi al time out sul 5-12 e con 6 minuti ancora da giocare. La zona di coach Tassinari imbriglia l’attacco langarolo e i Tigers suggellano un parziale di 13-0 coi canestri di Dell’Agnello e Chiappelli. Alba prova a trovare fiducia con un mini-break che consiglia a Tassinari di attingere dalla panchina. A 3’15’’ una rubata di Dagnello lancia Trapani dall’altra parte. Il piccolo cesenate è razzente e viene fermato da un fallo. Dopo il 2/2 lo stesso Trapani ruba dalla rimessa ed è ancora 2/2 dalla lunetta per il 12-22. E’ quindi ancora “Arsenio Lupin” a rubar palla e così Dagnello monetizza dai 6,75 il 12-25. A 30’’ entra Terenzi per l’ottimo Dagnello mentre Alessandrini chiude il quarto con la tripla del 17-32.

Il secondo quarto è molto più equilibrato, anche se Cesena tocca più volta il +20. A 8’18’’ da segnalare il ritorno al canestro di Diego Terenzi dopo rubata di Borsato. Un minuto più tardi la tripla Dell’Agnello scrive il 19-37, seguito poi dall’assist dello stesso numero 3 romagnolo per Chiappelli. Il 19-39 obbliga Jacomuzzi al time out. A 4’02’’, sul 26-41, è invece Tassinari a dare fiato ai suoi con il parziale del quarto sul 9 pari e soprattutto con una zona da registrare. A 2’30’’ Frassineti centra la bomba sui 24’’. E’ 26-44 per i Tigers di coach Tassinari, che a questo punto mette in campo Battisti e Trapani. A 1’45’’ Alessandrini, in avvicinamento, pesca il nuovo +20 rintuzzato immediatamente da Danna dalla linea della carità. A questo punto Alba si prende un minimo di inerzia sul finire di quarto, approfittando anche di alcune sbavature difensive bianconere, come in occasione della troppo facile penetrazione di Danna a mandare le squadre negli spogliatoi sul 36-50.