“Nei capelli dei teen-ager gli effetti subdoli del Covid”

Li chiamano “effetti collaterali da Covid”. E i sintomi classici (raffreddore, tosse e febbre) non c’entrano nulla. Sono quei disturbi più subdoli e insidiosi per i quali non esiste una diagnosi conclamata ma che, nel tempo, possono generare conseguenze piuttosto serie.

Nei giorni scorsi, organizzato dalle aziende Demeral e Physia, si è tenuto il primo incontro di un ciclo formativo dedicato ai professionisti della cura del capello sull’aumento delle anomalie della cute al tempo del Covid. All’incontro ha preso parte anche Ilenia Benaglia, titolare della Bottega del Capello di viale Roma, l’unica parrucchiera olistica di Cesenatico.

Ilenia, il Covid può danneggiare seriamente anche i capelli?

“Purtroppo sì. Esistono disturbi direttamente connessi alle contro-indicazioni dei farmaci antipiretici, ma anche effetti nocivi legati alle situazioni di stress emotivo e agli stati ansiogeni che stiamo vivendo per colpa dell’emergenza pandemica”.

Quali sono le nuove problematiche che, rispetto al passato, si riscontrano in maniera più evidente nei capelli?

“In primis, un eccesso di iperidrosi, ossia una sudorazione anomala della cute. Le cause possono essere interne, dunque generate da nevrosi psicosomatiche, ma anche ambientali, alimentari o farmacologiche”.

E quali conseguenze provoca l’iperidrosi?

“I ristagni linfatici aumentano la temperatura nella zona alta del corpo e la sudorazione che ne scaturisce provoca squilibri cutanei. Ne soffre, in primis, la radice del capello interessata da un insolito rallentamento della crescita. Anche le donne se ne accorgono perché, come si dice in gergo, la piega ‘non tiene’ più’. E poi ci sono gli effetti sulla lunghezza, con il capello che diventa secco, rigido, fragile e molto più refrattario ai trattamenti”.

Quali sono i soggetti più colpiti?

“Essendo spesso disturbi psicosomatici riscontriamo questi effetti prevalentemente nelle persone più ansiose, ma l’aspetto da non sottovalutare è che la fascia più colpita è quella degli adolescenti. I giovani 14-18 dovrebbero avere una cute forte e in salute e invece, mai come in questo periodo, riscontriamo nelle ragazze delle criticità tricologiche mai evidenziate prima”.