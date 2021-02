“Shopping nei negozi della città: sindaco e assessori diano l’esempio”

“Ieri ho fatto due piccoli acquisti in due negozi di Cesenatico – scrive nel suo post l’esponente del Carroccio – e sarebbe bello se oggi, visto che siamo di nuovo in zona arancione e non ci si può spostare dal comune, ogni consigliere comunale, Giunta e Sindaco compresi, facesse un acquisto in un negozio del nostro paese dando così un piccolo ma significativo segnale da parte della politica locale. Vediamo chi accetterà la sfida”.