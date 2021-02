Vaccino, oggi si parte (tra i dubbi) con il personale scolastico

Come spiega Fabio Maria Vespa, segretario regionale della Federazione regionale medici di base oggi a Repubblica, infatti, “prima di passare alla fase operativa, dovremo ricevere le dosi e infine organizzare una seduta per 10 persone, perché tante sono le dosi contenute in ogni fiala AstraZeneca che devono essere usate in 48 ore”. Dopo si penserà al richiamo, per cui devono passare, per questo vaccino, dalle 10 alle 12 settimane.

I primi vaccinati, in pratica, riceveranno la seconda dose a metà maggio. In molti però rischiano di essere immunizzati a cavallo della fine della scuola, anche se già la prima dose garantisce una prima protezione dal virus.