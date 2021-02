Arti marziali, a maggio il “Cobra Camp” col nipote di Bud Spencer

Presente anche Stefano Paternò, fighter milanese, famoso per non “tagliare il peso” – il taglio del peso è una pratica utilizzata negli sport di combattimento per permettere al fighter di rientrare nella categoria di peso in cui combatte – e per avere un codice di comportamento molto corretto e disciplinato

Jordan Valdinocci, fortissimo kick boxer e coach attivo in tutto il mondo: lo scorso dicembre è stato convocato in Messico per allenare una delle fighter più forti degli ultimi tempi.

Non mancheranno anche altri fighter professionisti, pronti a mettersi in gioco e a condividere le loro conoscenze (Info https://cobra-camp.com/).