Bonus 110%, il webinar di Cna per sfruttarlo al meglio

La prossima settimana si terrà un webinar (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI) per far conoscere le opportunità nate da questo accordo, oltre che per dare una corretta informazione a cittadini, imprese e tecnici sul superbonus 110%: se, quando e come è possibile utilizzarlo e quale percorso sarà necessario intraprendere per arrivare alla cessione del credito.

Lo illustreranno i consulenti di CNA Forlì-Cesena e Assicoop Romagna Futura in un webinar dal titolo “Superbonus 110%: come funziona e le opportunità della cessione del credito”, che si terrà mercoledì 24 febbraio alle ore 18. Sarà possibile in questa occasione porre quesiti ed avere una risposta dagli esperti. Partecipazione gratuita aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione dal sito www.cnafc.it.

Inoltre, presso gli uffici di CNA Forlì-Cesena e Assicoop Romagna Futura sono attivi consulenti in grado di fornire le prime indicazioni, dipanare dubbi, ma soprattutto indicare un chiaro percorso da un lato ai cittadini e dall’altro alle imprese affinché possano orientare al meglio i propri clienti. Mettendo a disposizione strumenti di comunicazione chiari e corretti. La medesima consulenza può essere richiesta anche tramite lo sportello superbonus@cnafc.it.