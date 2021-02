Corsi di Micologia e Botanica, ecco quando

Anche quest’anno il Gruppo Micologico Valle del Savio organizzerà i Corsi di Micologia e Botanica, ma a causa della pandemia e delle vigenti normativi in materia di Covid-19, le lezioni che abitualmente si svolgevano in presenza, saranno in video conferenza. I corsi sono gratuiti, ma per potervi partecipare bisogna essere iscritti al Gruppo Micologico “Valle del Savio” – Delegazione di Cesenatico, da quest’anno c’è la possibilità di effettuare il tesseramento anche on-line, per poter accedere alle lezioni in video conferenza, sarà inviato un link per email. Potete trovare ogni informazione riguardante il tesseramento o le date dei corsi sul nostro sito internet www.ambcesenatico.it, oppure potete contattare telefonicamente Agostino Nicolini 3355688858 o Venicio Amadio 3392321587, in alternativa potete scriverci al Nostro indirizzo email info@ambcesenatico.it.