Troppi contagiati, la Regione mette 14 comuni in zona “arancione scuro”

Il provvedimento, sul quale oggi verrà firmata una ordinanza da parte del presidente della Regione, inasprisce dunque le misure nazionali in essere per la zona arancione in cui è collocata tutta l’Emilia-Romagna da domenica: a grandi linee viene evidenziato, ricalcano “quelli di una e vera e propria zona rossa circa le attività e gli spostamenti, senza tuttavia sospendere quelle attività economiche che restano consentite nelle zone arancioni del Paese”.

Sul fronte scolastico lo svolgimento delle lezioni in presenza è previsto solo per i servizi educativi 0-3 anni e per le scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%.

Vengono inoltre sospesi “gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resterà consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto”.

Sospese infine le attività culturali e ricreative, mentre è previsto l’incremento di tracciamento e screening sulla popolazione.