Quella domenica di un anno fa: “Matteo, è una cosa seria…”

Nel saldo complessivo tra nuovi contagiati e guariti, attualmente a Cesenatico si registrano 202 persone positive al Covid. Di queste 197 sono in isolamento domiciliare e solo 5 ricoverate, ma non in terapia intensiva. Dall’8 marzo 2020, data in cui è stata registrata la prima positività sul territorio di Cesenatico, si sono registrati sul nostro territorio comunale 1476 casi totali di cui 1257 guariti e 17 deceduti.

E mentre si avvicina l’anniversario del primo caso di positività al Covid registrato nella nostra città (8 marzo), ieri il sindaco Gozzoli ha ricordato – in un post sui social – quella domenica di fine febbraio di un anno fa quando, per la prima volta, prese coscienza della gravità della situazione pandemica.

“Esattamente un anno fa – scrive il primo cittadino – ero appena stato, insieme all’Assessore Morara, alla presentazione della squadra Alice Bike di Vittorio e Maria Savini, una domenica come tante dentro al nostro Museo della Marineria. Sul porto i bambini festeggiavano il carnevale e niente poteva farmi presagire che quello sarebbe stato l’ultimo fine settimana di normalità. Il Covid era solo sui giornali, nelle discussioni di chi da una parte minimizzava e chi dall’altra cominciava a metterci in guardia, ma appariva sempre una minaccia lontana. Fino al messaggio del mio collega Sindaco di Cesena Enzo Lattuca che mi raccontava come tutti i comuni capoluogo fossero stati convocati d’urgenza in Regione. Da lì la notizia della chiusura delle scuole e la convocazione d’urgenza di tutta la Giunta e di tutti i dirigenti. Nella foto che vedete stavo preparando l’avviso di Alert System per la cittadinanza, la telefonata che li avrebbe avvisati di tenere in casa i loro figli la mattina seguente. Eravamo tutti disorientati, non comprendevamo fino in fondo quello che stava accadendo. Il primo caso di Covid accertato a Cesenatico sarebbe arrivato l’8 marzo 2020”.