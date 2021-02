Salta giù dal treno a Valverde. Ricerche nella notte

Un mistero. Non si sa ancora cosa abbia fatto saltare giù dal treno una persona all’altezza del parco di Levante alle 22.15 circa di ieri sera (martedì). Sul posto sono giunti gli agenti della Polfer di Rimini e dei carabinieri per cercare di far luce sull’accaduto. Hanno cercato nelle immediate vicinanze e nelle vie limitrofe se ci fosse qualcuno ferito a causa del gesto. Le ricerche si sono estese anche ad ospedali e pronto soccorso; per ora nulla di fatto.

La ricostruzione della vicenda invece è abbastanza chiara. Tutto è avvenuto sul Regionale che va da Rimini a Ravenna. Tra Gatteo e Cesenatico una persona, che era da sola sul vagone, ha danneggiato il dispositivo di sicurezza che consente l’apertura delle porte dei vagoni e si è lanciato mentre il treno stava frenando la corsa.