Cesenatico Bellavita scende in pista con un nuovo portale

Il portale, realizzato da Area38 agenzia di comunicazione e marketing di Rimini specializzata nella promozione dei portali turistici di consorzi alberghieri, è progettato per semplificare al massimo l’esperienza di navigazione del cliente da qualunque dispositivo; vengono valorizzati gli hotel e le esperienze di vacanza che offrono, evidenziando in particolare le peculiarità family, enogastronomiche, green, bike e storiche di Cesenatico.

L’obiettivo primario del portale è promuovere la destinazione e i suoi punti di forza attraverso uno strumento realizzato per generare tantissime richieste di contatto diretto per gli albergatori soci del consorzio, che credono fortemente in questo progetto.

Dichiara Giuseppe Ricci Presidente del Consorzio: