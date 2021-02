Check sull’indice Rt: saremo arancioni almeno fino al 15 marzo

Non arrivano belle notizie sul fronte pandemico per la nostra Regione. Domani, come da prassi, è atteso il check dell’Istituto di Sanità che, come tutti i venerdì, farà il punto della situazione dei contagi nelle regioni italiane.

E’ quasi scontato che il nostro indice Rt resti sempre sopra l’uno e questo porterà ad allungare la nostra permanenza in fascia arancione per un’altra settimana, dunque almeno fino al 15 marzo.

Per il cambio di fascia, infatti, servono due settimane con l’indice Rt sotto la soglia fatidica dell’uno, un miraggio in questo momento per la nostra regione che, dal mare agli Appennini, vede risalire in maniera preoccupante la sua curva pandemica (da ieri in zona arancione “scuro” ben 14 comuni dell’area imolese-ravennate).