La 50ª Nove Colli verso il posticipo: si correrà a settembre?

Sul sito ufficiale la data è ancora quella del 23 maggio e il conto alla rovescia segna “-86 giorni al via” ma quasi certamente la Nove Colli non si svolgerà in quella data. Il Comitato direttivo, infatti, starebbe per comunicare il posticipo ufficiale della manifestazione che, in virtù della situazione pandemica, verrebbe più prudentemente spostata a settembre.

Una sorta di maledizione per questa cinquantesima edizione che, nel 2020, doveva essere celebrata in un contesto esaltante e che, invece, era stata annullata (prima volta nella storia) per colpa del Covid.