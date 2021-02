I volti di Lia, l’artista che risponde ai vandali con un sorriso

Lia non starà a Cesenatico, troppo stretta, poco ricettiva rispetto città più grandi come Bologna dove ha studiato per anni. E con il suo fare privo di ogni forma di critica ha suggerito in punta di piedi al comune di cercare di espandere un po’ la propria visione e di credere nell’impatto estetico e caratteristico che l’arte urbana porta con sé. “Va bene le mostre a casa di Marino Moretti, ma perché non fare come altre città che hanno portato l’arte in strada? (Forlì, Milano sono due esempi, ndr) L’arte urbana non è il male se fatta bene”.