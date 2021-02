Lo skate park si arricchisce di arredi e illuminazione

Il nuovo skate park di Cesenatico è appena nato, ma è già diventato un punto di riferimento per i giovani di tutta la città, così l’amministrazione comunale è già pronta per renderlo ancora più funzionale.

Partirà infatti a breve un pacchetto di lavori, già previsti in fase di progettazione, che sfrutterà questi mesi di buona stagione per completare la struttura e farla trovare completa e tirata a lustro per i mesi estivi. Si tratta innanzitutto dell’installazione di cestini e panchine, della piantumazione del prato, della pavimentazione dell’anello perimetrale e della realizzazione di una fontana con acqua pubblica.

Questi lavori, per un investimento di 40.000 euro, serviranno a completare il Naviskate Park portando a compimento quest’opera ambiziosa che impreziosisce una zona del parco di Levante altrimenti poco sfruttata. Terminati questi lavori si procederà, in collaborazione con Citelum, a installare la pubblica illuminazione: 18.000 euro, ricavati da economie, che doneranno ulteriore vita al park, allungando i tempi ed espandendo le possibilità di tutti gli utilizzatori. Questa necessità era emersa anche in sede di confronto in consiglio comunale ed è una miglioria necessaria per migliorare l’impianto.

Dal momento in cui partiranno i lavori, l’inizio verrà comunicato tempestivamente su tutti i canali social del Comune, la struttura rimarrà chiusa al pubblico: tre settimane utili per rendere questo luogo ancora più funzionale e accogliente.