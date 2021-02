A Cesenatico dal 1 marzo al 30 aprile, stop ai veicoli Euro 0 ed Euro 1

L’ordinanza sindacale che entrerà in vigore dal 1 marzo e sarà valida fino al 30 aprile sancisce inoltre il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (se sono presenti impianti di riscaldamento alternativo) che hanno prestazioni energetiche che non rispettano i valori previsti per la classe 4 stelle e focolari aperti o che possono funzionare aperti; inoltre viene stabilita la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (massimo 19° per case, uffici, luoghi per le attività ricreative associative o di culto, attività commerciali; massimo 17° per attività industriali e artigianali) a esclusione degli ospedali, della scuole, delle case di cura e dei luoghi che ospitano attività sportive.

Sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile il testo completo dell’ordinanza.

“Dal 1 marzo al 30 aprile sarà in vigore questa ordinanza che recepisce una delibera regionale. È necessario che anche i comuni sotto i 30.000 abitanti, come Cesenatico, mettano in campo questi sforzi per tutelare la qualità dell’aria. Verranno installati degli appositi cartelli per informare”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli.