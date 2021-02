Abbandona due serpenti. Denunciato

L’autore dell’irresponsabile gesto è stato quindi sanzionato e segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per abbandono di animali, avendo rilasciato in natura esemplari estranei all’habitat locale. Rilasciare animali alloctoni nell’ambiente è proibito dalla Legge e assolutamente da evitare poiché causa la degradazione degli ecosistemi naturali, influenzando negativamente l’equilibrio ecologico. Tali comportamenti, infatti, hanno portato in molti casi alla diffusione di specie aliene invasive con conseguenze molto gravi per la biodiversità dell’ambiente naturale. Oltre a ciò, l’abbandono in natura di animali nati e cresciuti in cattività, configura un ingiustificato maltrattamento degli stessi poiché li pone spesso in condizioni di estremo stress e di difficile sopravvivenza.

La serpe del grano, è originaria degli Stati Uniti e non rientra nell’elenco delle specie animali di cui è proibita la detenzione in quanto pericolose, né risulta tutelata dalla specifica normativa Cites. La Cites in particolare vede operare un Nucleo presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena e tutela le piante e gli animali a rischio di estinzione attraverso il controllo del commercio della detenzione degli stessi.

Si raccomanda quindi la massima attenzione nell’assumere ogni possibile informazione relativa alla detenzione o all’acquisto di animali alloctoni e/o nati in cattività, con riguardo sia alle norme di tutela generale sia a quelle specifiche CITES, evitando assolutamente di rilasciare animali in natura.