Basket, Agostini rimpolpa le fila dei Tigers

La passione e la determinazione però portano Agostini lontano, molto lontano, già all’età di 15 anni. Nel 2015 il neo giocatore dei Tigers sbarca negli States, a Boston, con la borsa di studio che lo colloca alla Hyde School. Di qui il balzo a New York ed infine la Kennesaw State University, in Georgia, con la quale gioca in NCAA. A Cividale, nel girone C di Serie B, Pietro ha collezionato 2 punti a partita in appena 7,43 minuti giocati, nei quali ha catturato 3,6 rimbalzi. Nel dare il più caloroso benvenuto ad Agostini, la società intende contestualmente ringraziare Donato Tedeschi per questi mesi trascorsi a Cesena, augurando al ragazzo il meglio per il proprio futuro.