La curva si alza ancora: Romagna ormai “sorvegliata speciale”

Anche se si continua a fare finta di niente, per un paese di 25mila abitanti come Cesenatico viaggiare alla media di 13-15 nuovi contagiati al giorno (ieri sono stati sedici) vuol dire, nel giro di poco tempo, ritrovarsi tra i comuni “sorvegliati speciali”, ovvero tra quelli in predicato di finire in zona arancione scuro.

Lo dice la matematica ed anche l’esperienza di alcuni comuni a noi vicini che, nel rapporto tra abitanti e numero di casi giornalieri, avevano un andamento pandemico medio molto simile al nostro.

“L’epidemia è in una fase delicata per il diffondersi delle varianti del virus e della presenza di focolai”. Sono le parole contenute nel rapporto dell’Ausl che fotografa la situazione del virus dal 15 al 21 febbraio, consegnato ai sindaci nel giorno in cui l’area metropolitana di Bologna, con un indice “Rt” di 1.29, è entrata in zona “arancione scuro”.

Anche nel territorio imolese e, in parte, in quello ravennate la curva si è alzata sensibilmente negli ultimi giorni e questo ha indotto il governatore Bonaccini a collocare altri 14 comuni nella fascia arancione scuro. Anche a Rimini la situazione comincia a diventare preoccupante (ieri ben 289 contagiati, quasi un record). Dunque il contesto che ci circonda non è affatto rincuorante.